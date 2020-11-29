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Artık Türkiye'de üretiliyor! Kolesterole iyi geliyor! Fiyatı ise 40 TL!
Antalya'da Amerika kıtası menşeli bir tür olan ve Türkiye'ye ilk olarak 1953'te getirilen pikan cevizinde hasat dönemi başladı. Klasik cevize göre farklı bir görünüm ve ince kabuğa sahip pikan cevizinin Türkiye'deki üretimi, 2 bin tonu aştı.
Normal cevize göre daha uzun, desenli kabuğuyla farklı görünüme sahip ve elde kolayca kırılabilen ince kabuklu pikan cevizinde hasat mevsimi başladı.