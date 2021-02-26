Artık Mercedes C'de düz vites yok!

Mercedes-Benz C-Serisi yeni nesline kavuşuyor. Model tarihinde pek çok ilki bünyesinde barındıran W206 kasa kodlu C-Serisi, ilk olarak arka tasarımında bagaj kapağına da taşırılan stop lambaları, tüm motor seçeneklerinde otomatik şanzımanın standart olarak sunulması, ikinci nesil MBUX, opsiyonel arka aks yönlendirmesi ve arka koltuklarında ısıtma fonksiyonu gibi yeniliklere sahip.Yeni C serisi ülkemize yılın son çeyreğinde gelecek. Yeni C-Serisi’nde, ilk aşamada 170 ile 265 BG aralığında, tamamı dört silindirli benzinli ve dizel motorlardan oluşan güç üniteleri, ikinci nesil entegre marş jeneratörüne (ISG) sahipler. Mercedes-AMG Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte geliştirilen yeni turbo beslemesi ile verimli motorlar, düşük emisyon oranlarını karşılayacak.

Tasarımda değişiklik



Ön görünümü dolduran, markaya özgü ön ızgara tüm versiyonlara merkezi olarak konumlandırılmış bir Yıldız’a sahip. Bununla birlikte versiyona bağlı olarak ızgaranın detayları değişkenlik gösteriyor. Arkadan bakıldığında bir Mercedes-Benz Sedan otomobiline özgü çizgiler göze çarparken stop lambaları benzersiz gündüz ve gece görünümüyle dikkat çekiyor. İç mekanda sürücü kokpitini yüksek çözünürlüklü bir LCD ekran domine ediyor. Havada süzülüyor gibi duran ekran, kokpitin geleneksel yuvarlak göstergeli ekranlarından farklı görünmesini sağlıyor. 10,25 inç (26,0 cm) ve 12,3 inç (31,2 cm) olmak üzere iki ekran boyutu seçeneği bulunuyor.



4 silindirli benzinli motorlar



Yeni C-Serisi’nde 20 BG ek güç ve 200 Nm fazladan tork kullanıma sunan ikinci nesil entegre marş jeneratörüne (ISG) sahip dört silindirli benzinli motor (M 254), ilk kez kullanıma sunuluyor. Enerji geri kazanımı ve süzülme gibi fonksiyonların da katkısıyla benzinli motor çok daha verimli bir yapı ortaya koyuyor. Mercedes-Benz, M 254 ile ilk kez dört ve altı silindirli benzinli ve dizel motorlardan oluşan modüler motor ailesinin tüm yeniliklerini bir araya getiriyor. NANOSLIDE silindir kaplaması, CONICSHAPE silindir honlaması ve doğrudan motor üzerinde egzoz gazı arındırma işlemi bunlardan bazıları. Yeni turbo beslemesi, Mercedes-AMG Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte geliştirildi. Teknolojinin seri üretime aktarılması, performans ve verimlilik konularında tamamen yeni standartlar belirliyor. C 300’de, 27 BG anlık ek güç (overboost) sağlanabiliyor.