Artık elektrikli araçlar yolda kalmayacak!

Verilere göre, 2020 yılı içerisinde Türkiye’de satılan elektrikli araç adedi sadece 844 iken aynı dönem Almanya’da 400.000 elektrikli araç satışı yapıldı. Şarj istasyonuna bakıldığında 2020 sonu itibariyle Türkiye genelinde 800 şarj istasyonu kullanımdayken Almanya’da bu sayı 28.000. İstasyon sayısının az olması elektrikli araç almayı düşünen kullanıcının aklında ister istemez soru işaretini uyandırıyor. Marm Assistance, elektrikli araçların Türkiye’de yaygınlaşmasını hızlandırmak için m-şarj’ı geçtiğimiz günlerde tanıttı. Hizmet

80 km menzil sağlacak



Hizmete alınan m-şarj aracı, elektrikli aracın yolda kalması veya şarjının bir şarj istasyonuna gidemeyecek kadar azalması durumunda, aracın yanına giderek 20 dakikada 80 kilometre menzil kazandıracak kadar şarj ediyor. DC akımla ve 22 kW şarj gücüyle şarj hizmeti sağlayan hizmet rj ilk olarak İstanbul’daki kullanıcıların hizmetine sunuluyor.Uygulamanın diğer illere de yayılması hedefleniyor.