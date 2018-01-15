Artık araçlara bundan takılacak! İşte yeni uygulama

TBMM Trafik Alt Komisyonu, aylardır yürüttüğü mesai sonunda trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bağdat çalışmalarını tamamlayarak çarpıcı bir taslak rapor hazırladı. Trafikle ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Bağdat Caddesi ’nde incelemelerde bulunan Alt Komisyon, çarşamba günü toplanarak rapora son şeklini verecek.

Alt komisyon, taslak raporda yer alan “tespit, değerlendirme ve çözüm önerilerinin” dikkate alınarak, Başbakanlık , İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarından gerekli önlemlerin alınmasını isteyecek.

Milliyet’in haberine göre; ele geçirdiği taslak raporun “sonuç ve değerlendirme” bölümünde Türkiye’de toplam araç sayısının 21 milyonu aşarken sürücü belgesi sayısının da 30 milyonu geçtiği belirtildi. “Karayolu Trafik Kanunu’nda 18 kuruluşa görev dağıtılmıştır. Çoğunlukla görevler sıralanmış ancak görevlerini yapmayan veya yapamayan kuruluşlara ait sorumluluklar yazılmamıştır” tespitine yer verilen raporda trafik kazalarındaki can kayıplarının Türkiye’de AB ülkelerinden en az 5 kat daha fazla olduğu kaydedildi. Kazalarda en çok hayatını kaybedenlerin 15-29 yaşlarındaki gençler olduğu belirtildi.

EN ÇOK KAZA İSTANBUL'DA

Türkiye’de trafik kazalarının yüzde 50.5 gibi yüksek bir oranla en çok İstanbul’da yaşandığı belirtilen raporda “İstanbul’daki trafik kazalarındaysa son yıllarda sansasyonel vakalarla yerel ve ülke basınında, internet ve sosyal medyada gündem olmaya başlayan ve Kızıltoprak’tan başlayarak Maltepe ilçesine kadar uzanan Bağdat Caddesi’dir. İstanbul Bağdat Caddesi ve bunun gibi büyük şehirlerimizdeki işlek caddelerde uygulanmak üzere kalıcı ve caydırıcı tedbirlere de ihtiyaç vardır” denildi.

ALKOL ÖLÇER ÖNERİSİ

Tüm trafik kaza oranlarında alkol lü araç kullanımının yüzde 50 civarında olduğu kaydedilen raporda “Alkollü araç kullanımı ağırlaştırılmış suç kapsamında değerlendirilmelidir. Bu konuda yeni bir tedbir olarak, alkollü araç kullanımı sebebiyle ehliyetine el konulan kişi, ehliyetini geri almaya gittiğinde, aracına bir alkol kiti/alkol ölçer takılması düşünülebilir. Kişi aracına alkollü olarak bindiğinde, söz konusu cihaz bunu nefesten anlayacak ve belirli bir merkeze sinyal gönderecektir. Bu sistem 2009 yılından beri ABD ’de uygulanan bir sistemdir. Burada amaç sadece diğer sürücüleri alkollü sürücüden korumak değil, aynı zamada alkollü sürücüyü de herhangi bir hayati risk taşıyan kazadan korumaktır.

SOKAKTA HIZ SINIRI

Raporda sokaklarda hız sınırının ne olduğu konusunda kanun ve yönetmelikte bir ifade olmadığı belirtilerek “Sokakta aşırı hız sonucu kaza yapan bir kişinin yargılama safhası, mevzuatta hüküm olmadığı için zor olmaktadır. Bu konuda mevzuata yönelik düzenleme yapılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

BAĞDAT CADDES'İNE ÖZEL ÖNLEMLER

Alt Komisyon raporunun sonuç ve değerlendirme bölümünde Bağdat Caddesi ayrı bir başlık altında ele alındı. Bağdat Caddesi için “Caddede hız sınırının 20 km/s’e düşürülmesi, kurallara uymayanlara verilen cezaların ikiye katlanması, trafiğin iki yönlü hale getirilmesi, kazaya karışan araçların trafikten men edilmesi veya el konulması” önerilerini sıraladı. Raporda sokaklara da hız sınırı konulması tavsiyesi yer aldı.

Raporda yer alan öneriler:

- TRAFİK ADABI: Okul servis şoförlerinin trafik adabı eğitimi alması, ticari araç kullanan tüm sürücülere bu eğitimin verilmesi hedeflenmelidir.

- PAZARLAR TAŞINSIN: Trafiğin yoğun olduğu ana arterler üzerinde bulunan pazar yerleri ve galeri gibi ticari faaliyetlerin başka bir alana kaydırılması değerlendirilmektedir.

- TOPLU TAŞIM ÇÖZÜMÜ: Kent merkezlerinde bulunan ana arterlerde çok sayıda toplu taşıma aracının durak ve güzergâhının bulunması nedeniyle trafik akımının yavaşladığı gözlenmektedir. Bu nedenle söz konusu araçların şehir merkezlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu zaman dilimlerinde belirlenen güzergâhlara girmemesi, metro, tramvay vb. alternatif araçlarla ücretsiz aktarma yapılarak veya alternatif farklı tali yollardan ulaşımın sağlanması gerekmektedir.

- BİSİKLET ÖNERESİ Güvenli bir trafik ortamı için bisiklet yollarının diğer taşıt yollarından ayrı olarak tesis edilmesi, şehir planlamalarında bisiklet kullanımının mutlaka yaya ve araçlarla birlikte düzenlenmesi gerekmektedir.

- TRAFİĞE KAPATILMALI: Trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakların, araç trafiğine tamamen ya da belirli saatlerde kapatılarak kısıtlama getirilmesi veya toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesine yönelik güzergah ve kısıtlamalar getirilmek suretiyle kent merkezlerinin yayalaşacağı düşünülmektedir.

- EHLİYETE TEDBİR: Ölümlü trafik kazalarında dava sonuna kadar hâkim kararıyla ve kusur durumuna göre ehliyete tedbir konulabilir.