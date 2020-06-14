Artçı deprem nedir? Artçı depremler ne kadar sürer?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Aynı bölgede 4.6 ve 4.7 şiddetinde iki büyük artçı deprem olmak üzere 22 artçı daha meydana geldi. Artçılarla beraber internette pek çok kişi Artçı deprem ne demek? Artçı deprem nedir? Artçı depremler neden olur? Artçı depremler ne kadar sürer? sorularını araştırıyor. İşte artçı depremler ilgili merak edilenler...

Bingöl'de yaşanan 5.7 şiddetindeki depremin ardından ilk bilgi toplama aşamaları tamamlandı. AFAD 'ın yaptığı açıklamaya göre 4.6 ve 4.7 şiddetinde iki büyük art çı deprem meydana geldi. AFAD'a göre toplam 22 artçı deprem meydana geldi. Peki, Artçı deprem ne demek? Artçı deprem nedir? Artçı depremler neden olur? Artçı depremler ne kadar sürer? İşte artçı depremler detaylar...

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

ARTÇI DEPREMLER (AFTERSHOCKLAR) NE KADAR SÜRE İLE DEVAM EDER?

Kandilli Rasathanesi'nini internet sitesinden edinilen bilgilere göre artçı depremlerin belli bir süresi yoktur.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEDİR?

Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yaklaşık 1200 km dir; genişliği ise 100 m ile 10 km arasında değişir.

DEPREM BAŞLADIĞINDA NE YAPMALIYIM?

- Sakin olun.

- İçerdeyseniz, masa veya benzeri sağlam bir koruyucunun altına girin, başınızı saklayın ve hareket etmeyin. Pencerelerden ve cam eşyalardan uzak durun.

- Dışardaysanız, binalardan, ağaçlardan, telefon ve elektrik direklerinden uzak durun.

- Araçtaysanız, üst veya alt geçitlerden uzaklaşın, açık bir alanda durun ve aracınızdan çıkmayın.

DEPREMDEN HEMEN SONRA YAPILMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ ŞEYLER NELERDİR?

- Kendinizin ve bulunduğunuz yerdekilerin yaralanıp yaralanmadıklarını kontrol edin ve gereken ilk yardımı yapın.

- Ayakkabılarınızı giyin.

- Bulunduğunuz yerin emniyetli olup olmadığını kontrol edin. Gaz, su ve elktrikle çalışan herşeyi kapatın; bulunduğunuz yapının hasarını (baca yıkılmaları, duvar çatlakları ve temeldeki hasarları) kontrol edin ve artçı sarsıntılardan etkilenip etkilenmeyeceği konusunda belirlemelerde bulunun.

- Çevreye dağılan malzemeleri toplayın.

- Radyonuzu açın. Yetkililerin, hayati önem taşıyan, uyarı ve açıklamalarına aynen uyun.

Acil durumlar dışında telefonunuzu kullanmayın.