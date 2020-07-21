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Artan bilgisayar ve telefon kullanımı göz sağlığını tehdit ediyor

AA |  21 Temmuz 2020 Salı - 10:51 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 10:51

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Şimşek, son yıllarda artan bilgisayar ve cep telefonu kullanımının göz sağlığına zarar verdiğini bildirdi.


Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, dijital ekran kullananların yüzde  50 ila 90'ında göz şikayeti saptandığını belirterek, rahatsızlıkların gözde  yorgunluk, göz çevresi ve baş ağrısı, boyun ve omuz ağrıları şeklinde ortaya  çıktığını vurguladı.
 
Gözlerin, bilgisayar kullanırken sürekli yakına odaklandığına değinen  Şimşek, şöyle devam etti:
"Bilgisayar kullanırken gözlerimiz aynı zamanda yukarı aşağı sağa sola  hareket eder. Bu hareketler ve yakına odaklanma, göz kaslarını yorarak göz ve göz  çevresinde ağrı, yorgunluk hissi gibi şikayetlere neden olur. Sabahları  genellikle bu şikayetler yoktur, ilerleyen saatlerde başlar. Ancak dinlenmekle  geçer. Dinlenilmediğinde, gözlerde kaşınma, kızarıklık, kuruluk ve yanma hissi  gelişir. Göz kırpma sayısı azaldığı için kuru göz ile ilgili yanma batma ve  refleks olarak gözyaşı salgısının artması nedeniyle sulanma şikayetleri olur. Bu  şikayetler, kontakt lens kullananlarda, ileri yaşta, özellikle menopoz sonrası  kadınlarda, antihistaminik, hipertansiyon veya psikolojik bozukluklar için ilaç  kullananlarda daha fazla görülür."
 
Göz kuruluğuna karşı "yapay gözyaşı damlası" önerisi
Prof. Dr. Şimşek, ilerleyen yaşlarda şikayetlerin arttığını, renk  algılamada bozulma, bulanık görme, çift görme, gölgeli görme ve odaklanmada  zorluklar gibi bozukluklar gelişebildiğini belirtti.
 
Cihazların uzun süre kullanımının özellikle çocuklarda daha fazla  olmak üzere miyopik refraksiyon kusuru oluşturabileceği uyarısında bulunan  Şimşek, şunları kaydetti:
"Uzun süre bilgisayarda çalışmak zorunda olanlar, alarm kurarak saatte  bir oda içinde kısa bir tur atıp esneme hareketleri ile hem duruşlarını  düzeltebilir hem de ekrandan uzaklaşabilirler. Ayrıca görülebilirliği artırmak  için ekran parlaklığı ve oda aydınlatması arasında denge sağlanmalıdır. Ekran göz  mesafesi en az 60 santimetre olmalıdır. Ekrana yaklaştıkça göz şikayetleri artar.  Mümkün olan en uzak mesafede ekrana bakılması önerilir. 140 ekran bir televizyonu  2,5-3 metre uzaktan seyretmek gerekir. Günde bir saatten fazla dijital ekrana  bakanlara özel tasarlanmış gözlükler bilgisayarın olumsuz etkilerini  hafifletebilir. Öte yandan uzun süre bilgisayar veya diğer dijital ekranlara  bakmak göz kırpma sayısını azaltır. Göz kırpma azalınca, göz yüzeyindeki koruyucu  göz yaşı film tabakası buharlaşarak gözde kuruluk hissine yol açar. Bu yüzden  şikayeti olanlara yapay gözyaşı damlası öneriyorum."
 

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