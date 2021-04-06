Arşiv soruşturması nedir? Güvenlik arşiv soruşturması nasıl yapılır, arşiv soruşturmasında nelere bakılır? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifi!

Güvenlik arşiv soruşturması nedir, sorusuna yanıt aranıyor. Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor. Genel Kurulda ve komisyonlarda ele alınacak 4 kanun teklifi, önemli düzenlemeler getiriyor. Teklifle, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri yeniden düzenleniyor. Peki, Arşiv soruşturması nedir, neleri kimleri kapsar? Arşiv soruşturmasında nelere bakılır? İşte Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi detayları…

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi", muhalefet partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmelerine geçen hafta başlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine yeniden başlandı. Düzenlemeye göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak. Peki, Arşiv soruşturması nedir? Güvenlik arşiv soruşturması nasıl yapılır, kimleri neleri kapsar, arşiv soruşturmasında nelere bakılır? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifi…

Arşiv soruşturması nedir, nasıl yapılır?

Arşiv araştırması, kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasına denir.

Üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Güvenlik soruşturmasına, görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak.

Arşiv soruşturmasında nelere bakılır?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam, ikamet adresi ve fiilen ikamet ettiği adres dikkate alınarak;

Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,

Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, araştırılır.”

Arşiv araştırması ne kadar sürüyor?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılır.