Arsa yatırımı yapanlara cazip fırsat! 26 arsa satışı…

Arsa yatırımı yapacak milyonları için büyük fırsat başladı. Gayrimenkul satış ihalesi gerçekleştiriliyor. Ankara'nın Sincan'da Belediye mülkiyetinde bulunan 26 adet arsa satılacak. İhale ayrıntıları da belli oldu.

Ankara Sincan’da yatırım amacıyla gayrimenkul satın almak isteyenler için fırsat Resmi Gazete’de yayımlandı. 26 arsa parsel ihale yöntemiyle satışa çıkarıldı. Taşınmaz ihalesi fırsatı geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de ilan edildi. Söz konusu ihale Sincan ilçesi sınırları içerisindeki bazı gayrimenkuller için geçerli olacak.

Ankara Sincan'da Belediyeden satılık arsalar

Ankara İli Sincan İlçesi Yenihisar Mahallesinde bulunan toplam 17.732,00 m2 yüzölçümüne sahip, 26 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 17.02.2021 tarihinde saat 10:30 ile 16:10 saatleri arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması yönünde ilan yayımlanmıştır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 17/02/2021 tarihlerinde saat 10:30 ile 16:10 arasında (Her bir parsel için yukarıda belirtilen tarih ve saatte) yapılacaktır. Teklifler en geç 16/02/2021 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İHALEDE SATILACAK ARSALARIN LİSTESİ

Başkentin 2021 yılı arsa satış ihalesi kapsamında Sincan Belediyesince satışa sunulan arsaların listesi aşağıda gösterildiği gibidir. Daha fazla ayrıntı ve bilgiyi Belediyenin ilgili birimlerine ulaşarak edinebilirsiniz.