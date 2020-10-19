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Arsa alacaklar için kritik uyarı! Kontrol edin çünkü...
Birçok kişi yatırım için arsayı tercih ediyor. Fakat arsa almadan önce bilinmesi gerekenler var. Gayrimenkul yatırımından uzun vadede kazanç sağlamak istiyorsanız, kısa zamanda gelir beklentiniz yoksa ve riski yüksek, getirisi yüksek bir yatırım arıyorsanız arsa yatırımı sizin için uygun olabilir. Fakat arsa yatırımı dikkatli araştırma gerektirir. İşte arsa yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler...
Eğer kısa vadede gelir kazanma ihtiyacınız yoksa, 15-20 yıl gibi uzun vadede kazanmak istiyorsanız arsa yatırımı sizin için uygun olacaktır. Arsa yatırımı için özellikle yeni gelişmekte olan bölgeler daha uygun olacaktır.