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Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta görevden alınıyor

AA |  09 Haziran 2021 Çarşamba - 17:31 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 17:31

Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınmasına yönelik talebi onayladı.


Mecliste yapılan oylamada 104 milletvekili Meta'nın görevden alınması  yönünde oy kullanırken, 7'si görevde kalması yönünde oy verdi. Meclisteki 3  milletvekili çekimser kaldı.
 
Oylamadan önce Meclis Soruşturma Komisyonunun, Meta hakkında sunduğu  raporda "Cumhurbaşkanı Meta'nın anayasayı ciddi şekilde ihlal ettiği" ifadelerine  yer verildi.
 
Mecliste konuşan Başbakan Edi Rama, Meta'nın misyonuna "ihanet"  ettiğini belirterek, "Meta, anayasayı küçük düşürdü. Arnavutluk artık Meta'yı  destekleyemez." dedi.
 
Bugün Mecliste alınan kararın Anayasa Mahkemesine sunulacağı ve  Meta'nın görevden alınmasına yönelik nihai kararın üç ay içinde verileceği  vurgulandı.
 
Meta'nın görevden alınması halinde ise cumhurbaşkanlığı görevine  Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi devam edecek.
 
Arnavutluk Sosyalist Partisi, Meta'nın 25 Nisan 2021 genel seçimleri  öncesi ve seçim kampanyası sırasında anayasaya aykırı hareket ettiği gerekçesiyle  meclise başvurmuştu.
 
  
 
 

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İlir Meta Arnavutluk cumhurbaşkanı
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