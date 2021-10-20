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Arnavutluk 2022'de yörüngeye ilk uydularını fırlatacak

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 17:38 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 17:38

Arnavutluk'un gelecek yıl yörüngeye ilk uydularını fırlatmasının beklendiği bildirildi.


Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın sosyal medya hesabında yayınlanan bir görüntüye göre, ülke 2022'de iki uyduyu yörüngeye gönderecek.
 
Rama'nın uyduları fırlatacak şirketin yetkilisiyle konuştuğu kesitlerin yer aldığı görüntünün başında "Spacex Falcon 9"un fırlatıldığı görüntüden detaylar yer alıyor.
 
Görüntüye göre "Albania 1" isimli ilk uydusunu Mart 2022'de yörüngeye gönderecek Arnavutluk'un ikinci uydusu "Albania 2" aynı yılın haziran ayında fırlatılacak.
 
Başbakan Rama "Arnavutluk yörüngede. İnanılmaz ancak gerçek." değerlendirmesinde bulundu.
 
Görüntüde, uyduların türü ve uzaya gönderileceği yer hakkında bilgi verilmedi.
 
Rama, geçen günlerde yaptığı açıklamada, ülkesinin toprakları üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için kendi uydularına sahip olacağını duyurmuştu.
 

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