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Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü

Haber: Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA) |  05 Eylül 2021 Pazar - 14:48 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 14:48

Arnavutköy'de market sahibi Ayhan K.’nın silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından akrabaları saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişinin akrabaları ile mahallede taşlı sopalı kavgaya etti. Cep telefonu kameralarına yansıyan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.


Arnavutköy’de market işleten Ayhan K., önceden husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından 3 Eylül Cuma gini silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı anının da cep telefonu 
 
kamerasıyla bir başka sürücü tarafından kaydedildiği olayda, Ayhan K. bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren kişi ise aracıyla olay yerinden kaçmıştı. Saldırı sonrası Ayhan K.’nın akrabaları, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen ve aynı zamanda komşuları olan kişinin akrabalarıyla kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. Komşuların taşlı sopalı kavgası dakikalarca sürererken, yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı. Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
 
 
 
 
 

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