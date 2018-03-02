Arnavutköy'de öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi. Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir öğrenci hayatını kaybetti. Kaza öğrenci ve sürücülerinde aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Arnavutköy Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 1 öğrenci öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi. Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir öğrenci hayatını kaybetti. Kaza öğrenci ve sürücülerinde aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.