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Arnavutköy'de metro inşaatında kaza: 3 işçi yaralı

Vedat BAYRAKTAR - Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)  |  17 Ekim 2021 Pazar - 1:13 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 1:13

Arnavutköy'de metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu 3 kişi metrelerce aşağı düştü. Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.


Olay, akşam 22.30 sıralarında Arnavutköy'de Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ufuk Y., Ömer Ö. ve Onur B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler devam ediyor. 

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Arnavutköy metro şantiyesi işçi
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