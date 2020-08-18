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Arnavutköy'de kaza! Trafik kilitlendi

DHA |  18 Ağustos 2020 Salı - 8:55 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 8:55

İstanbul Arnavutköy'de ticari araçla hafriyat kamyonunun karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.


İstanbul Arnavutköy, Fenertepe mevkiinde cam taşıyan ticari araç, hafriyat kamyonuna çarptı.
 
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
 

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İstanbul Arnavutköy kaza
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