Arnavutköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda...

Yaralılara müdahale etmek üzere çok sayıda ambulans olay yerine geldi. Kazada aynı araçta bulunan Hamza Eren Alkış, Mahir Efe Alkış, İbrahim Erdem Alkış, Burhan Alkış, Pınar Alkış, Miraç Kerem Alkış ve Mahmut Ersin Alkış ile üzerinden kimlik çıkmayan diğer otomobil sürücüsü kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.