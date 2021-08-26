Arnavutköy'de iki aile arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Olay Yunusemre Mahallesi, Yeşilkır Sokak'ta 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre korsan taksicilik yapan iki aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Havaya ateş açan polis ekipleri, kavga edenleri dağıtmak için, biber gazı da kullandı.

Çıkan kavgada 3 kardeş Cemalettin D., Sezgin D., Ömer D., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.