Arman Bıçakcı kaç yaşında, nereli? Songül Öden ile evlenen Arman Bıçakcı kim?

Ünlü oyuncu Songül Öden, 4 yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı ile aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Aile arasında bir törenle evlenen Öden ve Bıçakçı’nın nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıyarken, Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu , Arman Bıçakçı’nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi. Haberin ardından Arman Bıçakçı hakkında araştırmalar da arttı. Peki, Sevan Bıçakcı kimdir?

Oyuncu Songül Öden, dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Peki, Sevan Bıçakcı kimdir? Sevan Bıçakcı’nın yaşı kaç?

ARMAN BIÇAKÇI KİMDİR?

Arman Bıçakçı, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın yeğenidir. Arman Bıçakçı Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher'de yönetici olarak çalışmaktadır. İngilizce bilen Erman Bıçakçı Songül Öden'le iki yıl önce bir tiyatro oyununda tanışmış.

Magazinel yanı olmayan Bıçakçı hakkında çok fazla bilgi bulunmamakta.Songül Öden ve Arman Bıçakçı aşkı gizli saklı bir şekilde yürüyordu. Ancak "Duymadık Demeyin" programında saklanan aşk ortaya çıktı. Oyuncu Songül Öden, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın yeğeni iş insanı Arman Bıçakçı ile pazartesi günü nikâh masasına oturdu.

Kaynaklarda Arman Bıçakcı’nın kaç yaşında olduğuna ulaşılmadı.