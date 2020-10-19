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Arkeologlardan Aizanoi'nin tiyatro ve stadyumuna 'Antik Çağ' dokunuşu

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 11:22 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 11:38

Romalılardan kalma pek çok yapıya ev sahipliği yapan Kütahya'daki antik kentte tiyatro ve stadyuma orijinal görünümünü kazandırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin 400 devasa taş blok vinçlerle kaldırılarak çevredeki boş alana alındı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, "Her bir taşın vaziyet planı ve rölevesi çıkarılarak restorasyona hazır hale getiriliyor. Ayrıca tiyatroda biriken topraklar çıkarılarak bilimsel kazılar yapıldı. Yaklaşık 70 kamyon toprak çıkarıldı" dedi.


Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde  geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Aizanoi Antik Kenti'ndeki tiyatro ve stadyum  yapılarına orijinal görünümlerinin kazandırılması amacıyla, zamanla yerinden  sökülen 1 ton ila 3 ton arasında değişen ağırlıklara sahip 2 bin 400'e yakın taş  bloğun kaldırılması işlemi tamamlandı. 
 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya  Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, "İkinci Efes" olarak da  nitelendirilen Aizanoi'de kazı ve alan araştırması, Pamukkale Üniversitesi Fen  Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Özer  başkanlığında 9 yıldır sürüyor.
 
Özer, AA muhabirine, Roma dönemine ait 20 bin kişilik tiyatro ile  bitişiğindeki 13 bin 500 kişilik stadyumun restorasyonunun Kültür ve Turizm  Bakanlığı ile Kütahyalı iş insanı Rıza Güral arasında imzalanan sponsorluk  protokolü kapsamında sürdüğünü belirtti.
 
Kütahya Valiliğinin de destek verdiği çalışmaların bu yılki bölümüne  16 Haziran'da başladıklarını belirten Özer, "Restorasyon çalışmalarını  tamamlayarak burayı Antik Çağ'daki görünümüne kavuşturmayı ve bölgeye daha fazla  turist çekmeyi hedefliyoruz." dedi.
 
 
Özer, tiyatro ve stadyumdaki çalışmaların 5 yıl daha sürmesinin  hedeflendiğini aktardı.
 
Deprem ve toprak kayması gibi doğal afetler nedeniyle yerinden sökülen  taşların yerleri tespit edilip sınıflandırılarak, 130'ar ton kapasiteli iki  vinçle çevredeki boş alanlara alındığını bildiren Özer, şöyle devam etti:
 
"3 aydan beri antik tiyatroda yaptığımız çalışmalarda, meydana gelen  depremler, toprak kaymaları gibi doğal afetler nedeniyle yerinden çıkan  ağırlıkları 1 ila 3 ton arasında değişen yaklaşık 2 bin 400 devrilen kaya ve  taşlar kaldırıldı. Her bir taşın vaziyet planı ve rölevesi çıkarılarak  restorasyona hazır hale getiriliyor. Ayrıca tiyatroda biriken topraklar  çıkarılarak bilimsel kazılar yapıldı. Yaklaşık 70 kamyon toprak çıkarıldı. Burada  60 işçi ve 13 teknik elemanla çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda burada bir  istihdam da sağlamış oluyoruz."
 
"Taşlar konuşmaya başladı"
 
Prof. Dr. Özer, tiyatroda taşların kaldırılmasının yanı sıra yürütülen  kazı çalışmalarında buluntuların da ortaya çıktığını dile getirdi.
 
Adeta "taşların konuşmaya başladığını" vurgulayan Özer, şunları  kaydetti:
 
"Sahne binasından orkestra bölümüne devrilen pek çok heykel parçası  gün yüzüne çıkmaya başladı. 3 katlı olduğu düşünülen sahne binasının bir katının  frizlerinde, Eroslar ile hayvan avının betimlendiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca  olasılıkla bir imparatora ait ve başkumandan gibi betimlendiği düşünülen zırhlı  heykelin parçaları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Heykel parçalarının işleniş  biçimine bakıldığında, Roma dönemi ve özellikle milattan sonra 2'nci yüzyıl  heykel üslubuna göre üstün bir işçilikle yapıldıklarını gözlemledik."
  
Özer, bu sene için çalışmaların aralık ayına kadar kesintisiz devam  edeceğini sözlerine ekledi.
 
Aizanoi Antik Kenti
 
Kütahya il merkezine 57 kilometre uzaklıkta yer alan ve Frigya'ya  bağlı Aizanitislerin ana yerleşim merkezlerinden biri kabul edilen Aizanoi kent  alanının, milattan önce 3000'li yıllardan itibaren kullanıldığı tahmin ediliyor.
 
Milattan önce 133'te Roma egemenliğine giren, bir piskoposluk merkezi  de olan kentin, erken Bizans döneminde önemini yitirdiği belirtiliyor. 13'üncü  yüzyılda Çavdar Tatarlarının üssü olan, sonraları Çavdarhisar ismini alan kent,  Avrupalı gezginlerce 1824 yılında keşfedildi.
 
Aizanoi'de, Alman Arkeoloji Enstitüsünce 1970-2011 yıllarında yapılan  kazılarda Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus tapınağı, tiyatro, stadyum, iki hamam,  dünyanın ilk borsa yapısı, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde 5 köprü, "Meter  Steunene" kutsal alanı, nekropoller, bent ve su yolları gün ışığına çıkarıldı.  Tapınağın çevresinde milattan önce 3000'li yıllara ait yerleşim tabakaları  bulundu.
 
Antik kentte 1970'ten itibaren 41 yıl yaz aylarında çalışma yürüten  Alman Arkeoloji Enstitüsünün lisansı Bakanlar Kurulu kararıyla 2011'de iptal  edilerek kazı görevi Türk arkeologlara verildi.

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