Arkadaşlık isteğini geri çeviren kızın hayatını kararttı

Mersin’de yaşayan 7 genç kadının yaşamı, bir sosyal medya tacizcisi yüzünden kâbusa döndü. Bir kısmı halen üniversitede okuyan kadınların fotoğraflarını kullanarak eskort siteleri açan tacizci, yakalanmamak için onlarca farklı cep telefonu numarası kullandı. Yaşadıkları sıkıntılardan kurtulamayan kadınlar soluğu karakolda aldı.

Instagram, Facebook Twitter , Tik Tok gibi uygulamalar üzerinde yaşanan tacizlere bir yenisi eklendi. Olaylar zincirinin yaşandığı il bu kez Mersin … Çok sayıda kadının yanı sıra ailelerinin de yaşamını alt üst eden olaylar zinciri geçen Haziran ayı sonunda yaşanmaya başladı.

ESKORT HESABINDA FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE…

Sosyal medya hesapları üzerinden ürün satışı yapan K. V. (21), Twitter hesabına gelen bir arkadaşlık isteği ile durumu fark etti. K. V., arkadaşlık teklifinde bulunan hesabın profil fotoğrafını görünce ilk şoku geçirdi. Fotoğraf K. V.’ye aitti ve soy ismi kullanılarak bir eskort hesabı açılmıştı. İlk anda panikleyen K. V., arkadaşlık teklifinde bulunan hesabı hemen engelledi.

BU KEZ AĞABEYİNE ULAŞTI

K.V. hesabı engellese de Taner T. ismini kullanan kişi bu kez, ağabeyi M.V’ye Instagram hesabı üzerinden ulaştı. Yine sahte bir hesap açan Taner T. bu kez, M. V.’ye, kız kardeşinin fotoğraflarını ‘Kardeşin, para karşılığı erkeklerle birlikte oluyor” mesajı ile birlikte attı. K. V. başına gelenleri ağabeyine anlatsa da her gün yeni bir kâbusla uyandı.

AYNI FOTOĞRAFLA ONLARCA HESAP AÇTI

Bu kez, video uygulaması Tik Tok üzerinden, kendi fotoğrafları kullanılarak onlarca hesap açıldığını gören V. K. son olarak, Taner T.’den yeni bir tehdit ile yüz yüze kaldı. Taner T., bu kez V. K.’ye, yakın arkadaşı S. G. F.’den para almasını istedi. Taner T., V. K.’ye “Tek derdim para; ikimiz için… Sadece para koparalım” şeklinde de bir mesaj attı.

POLİSE TEK TEK ANLATTI

Bunalıma giren K. V., adına açılan sahte onlarca hesapla boğuşurken yaşadıkları ile ilgili şikâyetçi olmaya karar verdi. Kayseri ’de emniyete başvuran V. K., yaşadıklarını tüm ayrıntıları ile anlattı. Bu kişinin, kendisine yönelik tehdit içeren yazışmaları da emniyet ile paylaşan K. V., Taner T.’den şikâyetçi olduğunu belirtti.

6 KADIN DAHA MAĞDUR

Soruşturma dosyasına göre Taner T.’nin, K. V.’nin yanı sıra arkadaş listesindeki 6 kadına daha benzer tehditlerde bulunduğu anlaşıldı. Taner T., aynı şekilde bu kişiler adına da sahte hesaplar açarak tehditlere başladı. Kadınların kimi ile cinsel içerikli konuşmalar yapan Taner T.’nin tehditlerinden bunalan A. H. D. (23) önceki gün CİMER’a başvuruda bulundu. Yaşadıklarını CİMER başvurusunda anlatan A. H. D.’ye verilen yanıtta, söz konusu kişi ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. Hakkında şikâyetler olsa da Taner T.’nin taciz mesajlarını atmaya devam ettiği anlaşıldı. Taner T. en son dün akşam A. H. D.’ye, yolda olduğunu gösteren bir videoyu ‘Gel konuşalım” diyerek attı. (Hürriyet)