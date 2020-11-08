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Arkadaşlık aşka dönüştü! Kol kola görüldüler...

Arkadaşlık aşka dönüştü! Kol kola görüldüler... Arkadaşlıkları aşka dönüşen Merve Oflaz ile Allan Hakko, çıkış kapısında kol kola görüntü verdi.
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