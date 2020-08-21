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Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada hayatını kaybetti

DHA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 1:47 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 1:47

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kendi evinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaşan liseli Onur Ç. (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Beyendik Sokak'ta meydana geldi. Lise öğrencisi Onur Ç., evinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada bir anda fenalaşarak, yığıldı. Onur Ç., arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Onur Ç., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
 
Polis, Onur Ç.nin evinde incelemede bulunurken, arkadaşlarının da ifadesine başvurdu. Onur Ç.nin cenazesi, hastane morgunda nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.    
 
 

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Edirne Keşan liseli
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