Arkadaşlarıyla gittiği restoranda 81 bin lirasını unuttu!

Bursa'da arkadaşıyla birlikte restorana giden İbrahim Altın, içinde 81 bin lira olan çantasını unuttu. İşletme sahibi Fatih Cerrah, çantadaki paranın sahibine ulaşmasını sağladı.

Olay, dün İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde Fatih Cerrah'ın işlettiği restoranda meydana geldi. Ankara Caddesi'ndeki restorana gelen iki müşteri, hesabı ödedikten sonra ayrıldı. Masada çantalarını unutan müşterilere ulaşmayan Fatih Cerrah, daha sonra içlerinde yüklü miktarda para olduğunu fark etti. Cerrah polise haber verdi, ekipler içinde 81 bin lira olan çantanın sahibinin İbrahim Altın olduğunu tespit etti.

'BU GİBİ ESNAFIN SAYISI İNŞALLAH ARTAR'

Kısa sürede parayı unuttuğu restorana gelen İbrahim Altın, Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde oturduklarını, ceviz almak için İnegöl'e geldiklerini belirterek "Kalbim nasıl atıyor, bilemezsiniz. Para kaybolacak diye çok korktum. İş yeri sahibinden Allah razı olsun. Bu gibi esnafın sayısı inşallah artar. Teşekkür ederim" dedi.

Restoran sahibi Fatih Cerrah da "İş yerime gelen iki müşteri birlikte yemek yedi. Çıkarken çantayı unutmuşlar. Arkalarından yetişmeye çalıştık, bağırdık fakat sesimizi duyuramadık. Çanta içinde yüklü miktarda para olduğunu gördük. Hemen polisi aradık. Vatandaşlık görevimizi yaptık" diye konuştu.