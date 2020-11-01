Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında!

Ekip, Civan'ın kaçırdığı istihbaratçıyı kurtarmayı başarır. Adam, hemen hastaneye götürülerek tedavisi yapılmaya başlar. Hemşireler ve adam, ayarlanmış bir saat sesi duyarlar. Ses, adamın karnındaki bombadan gelmektedir. Bomba infilak eder ve ortalıkta büyük bir kaos yaşanır. Bu kaos esnasında Civan, Rıza Babaya ulaşır ve onu rehin alır. Civan'ın, Rıza Babayı bırakması için tutuklu olan kız kardeşinin serbest bırakılmasını ister. Engin Müdür bu takası kabul eder; fakat, adamını kaybeden Ümit Amir bu isteğe karşı çıkar. Civan ile hiç bir anlaşmanın yapılmamasını ister.

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