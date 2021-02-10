10 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.550 0.41 EURO 8,5700 -0.01
USD 7,0560 -0.18 ALTIN 419,010 0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Arka Sokaklar'ın yıldızı Oya Okar'a hırsız şoku!

10 Şubat 2021 Çarşamba - 11:11 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 11:11

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Selin Komiser' karakterine hayat veren Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan şüpheliler yakalandı.


Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun olduğu, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar'ın 'Selin Komiser'i Oya Okar (35), geçtiğimiz ay hırsızlık şoku ile sarsılmıştı.
 
 
Oya Okar'ın Beykoz'da bulunan evinin önüne çakarlı otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araçla birlikte olay yerinden kaçtı.
 
Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda iki şüpheli yakalanırken, Oya Okar'ın otomobili bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 

ETİKETLER

oya okar hırsızlık arka sokaklar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.