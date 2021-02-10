Arka Sokaklar'ın yıldızı Oya Okar'a hırsız şoku!

Oya Okar'ın Beykoz'da bulunan evinin önüne çakarlı otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda iki şüpheli yakalanırken, Oya Okar'ın otomobili bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.