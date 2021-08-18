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Boğaç Aksoy'un sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması!
Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen ünlü oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.
'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.
'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.