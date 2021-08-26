Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yeni tarzıyla çok beğenildi!

"GENÇLEŞMİŞSİN"

Özgür Ozan'ın yeni imajını kısa sürede çok beğenildi. Büyük ilgi gören fotoğraflara, 'Çok yakışıklı olmuşsunuz, yeni sezonda sizi böyle görmek isteriz', "Gençleşmişsin" ve "Çok yakışmış" yorumları yapıldı.