Arka Sokaklar’ın Ceren’i Ecmel İs Seksenler dizisinde!

Reytinglerdeki başarısıyla gündemden düşmeyen Arka Sokaklar 'dan Seksenler'e transfer gerçekleşti. Medyaradar’ın haberine göre Ecmel İs, TRT1 ekranlarında öğleden sonra yayınlanmakta olan Seksenlerisimli dizinin kadrosuna katıldı.

Daha önce birçok tiyatro oyununda rol alan Ecmel İs, Anneme Artık Dur Lazım, Emlatçıyı Beklerken ve Ben Varım isimli tiyatro oyunlarında kendisini göstermişti.

Tiyatrodan sonra dizilere de ilgi göstermeye başlayan oyuncu, Seksenler isimli TRT1 dizisinde Gamze karakterine hayat verecek.