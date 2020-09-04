04 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.081 0.46 EURO 8,8220 0.10
USD 7,4490 0.22 ALTIN 463,810 0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Arka Sokaklar geri dönüyor!

04 Eylül 2020 Cuma - 15:57 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 15:57

“Arka Sokaklar”, 15. sezona merhaba diyor. Üç ünlü oyuncu kadroya katıldı.


Kanal D’nin ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin yeni ekrana gelecek 557’nci bölüm çekimleri hızla devam ediyor.

Üç yeni oyuncu ile başlıyor...

 

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar oyuncu kadrosuna üç yeni isim katıldı. Gizem Terzi polis Sinem karakteri ile Perihan Ünlücan avukat Başak karakteri ile Hakan Uygun ise uluslararası bir çetenin reisi olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar, 15. sezonu ile yakında Kanal D’de…

 

ETİKETLER

Arka sokaklar Gizem Terzi Perihan Ünlücan Hakan Uygun
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.