Arka Sokaklar Emre komiser kimdir? Oğuz Peçe kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam seyirciyle buluşuyor. Yapımcılığını Erler Film'in yaptığı Arka Sokaklar dizisi yeni sezonunda oyuncu kadrosuna katılan yeni isimler de araştırılıyor. Peki, Oğuz Peçe kimdir? Arka Sokaklar 'Emre' kimdir, nereli, kaç yaşında?

Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. 16.sezonu ile yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda Oğuz Peçe de katıldı. Emre karakterini canlandıran Oğuz Peçe hakkında yapılan aramalar arttı. Peki, Arka Sokaklar 'Emre' Oğuz Peçe kimdir? Oğuz Peçe kaç yaşında ve nereli? İşte Oğuz Peçe hakkında merak edilenler…

OĞUZ PEÇE KİMDİR?

Oğuz Peçe, 22 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeni nesil genç oyuncuların arasında yer almaktadır. Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Oğuz Peçe, oyunculuk eğitimi alıp kendini bu yönde geliştirmiştir.

İlk oyunculuk kariyerine sinema filmi olan Çılgın Dersane'dir. İzlenme rekorları kıran ve 3 film şeklinde izleyici ile buluşan Çılgın Dersane, sinemada en çok izlenen ve beğenilen filmler arasında yer almıştır. 3 ayrı seri film olarak gösterime girdikten sonra TV ekranlarında ”Çılgın Dersane Üniversitede” ismiyle dizi olarak izleyicilerle buluşmuştur. Bu dizinin jönü Oğuz Peçe, dizinin favori isimlerinden birisi olmuştur. Dizide, Jobs Ahmet karakterini canlandırmıştır. Televizyon camiasında çok yeni olmasına rağmen, kısa sürede kendini göstererek tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştır.