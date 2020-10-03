Arka Sokaklar 560. Bölüm Fragmanı yayında. Operasyona giden Ali vuruluyor, tüm ekip onun için seferber oluyor! Öte yandan Mesut için zor zamanlar baş gösteriyor! Talihsizlikler peşi sıra ilerlerken Tunç cimnayet zanlısı oluyor ve kendisini parmaklıklar ardında buluyor!
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Arka Sokaklar'da Tunç ve Ali şoku...
03 Ekim 2020 Cumartesi - 21:20 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 21:27
Arka Sokaklar'da şok üstüne şok. Operasyona giden Ali vuruluyor, Tunç ve Mesut...
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