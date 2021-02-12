Arka Sokaklar'da 14 Şubat Sevgililer Günü!

Ezgi ve Cemal, ekibe ilk katıldıklarında tartışmalı bir karşılaşma yaşamışlardı. Cemal, dikkatsizce Ezgi'ye çarpmış ve elindeki fincanda bulunan kahveyi onun üzerine dökmüştü. Ekip içinde birlikte çalışacaklarından habersiz aralarında sert bir ağız dalaşı yaşanmıştı. Daha sonrasında ise Ezgi, Cemal'e çarparak onun elindeki kahveyi üzerine dökmüştü. Tartışmaları ekibin diline düşmüş ve aşıkların daha sonra birbirlerine sırılsıklam aşık olacaklarını öngörmüşlerdi. Cemal'in, Ezgi'nin apartmanına taşınması da kaderin güzel oyunlarından biri olmuştu. İki aşık yavaş yavaş gönüllerini birbirlerine kaptırmış ve acısıyla, tatlısıyla sevdalarını yaşamaya başlamıştı.

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Hüsnü, sonunda kendisine değerli bir mücevher buldu: Esra!

Ufak bir kaza nelere kadir. Hüsnü, scooter ile yollarda fink atarken Esra karşısına çıkar. Ufak bir dokunuş gözlerdeki aşk kıvılcımlarını başlatır. Esra, yolda fark edemediği Hüsnü'ye çarpınca aralarında doğacak o naif aşka da çarpmış olur. Hüsnü ise, bu kadar içten iltifat edeni nadir görmüştür. İçindeki aşk duyguları kıpır kıpır olmaya başlar. Tüm engellere rağmen -Zeliş :) - aşkını savunur ve güzel bir ilişkinin girdabına kapılır.

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