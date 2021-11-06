Arka Sokaklar Cuma'nın galibi!

Kanal D’nin, 16 sezondur yayınlanan fenomen dizi si Arka Sokaklar yeni bölümü ile ekrana geldi. Her Cuma akşamı yeni bölümleri ile izleyicisi ile buluşan dizinin yayınlanan bu bölümü de zirvede yer aldı.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 6,65 reyting ve yüzde 17,83 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.