Arka Sokaklar bugün var mı, yeni bölüm bugün mü?

Arka Sokaklar bugün yeni bölüm var mı? Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın, 16’ncı sezonu bu akşam başlıyor. Fenomen dizi 595’inci bölümüyle saat 20.00’de ekranda olacak.

Arka Sokaklar bugün var mı, sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz’un üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”, yeni sezonuyla seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yer aldığı dizinin bu akşam ekrana gelecek.

EKİP YANGIN BÖLGESİNDE

Engin ve Başak’ın bebeklerinin kaçırılmasının ardından Ferhat ile ekip arasında amansız bir takip başlar. Öte yandan Rıza Baba ve ekibi, orman yangınlarının çıktığı bölgelere gider. Rıza Baba, Mesut, Hüsnü, Emre, Cemal, Ezgi ve Selin, yangın söndürme çalışmalarına katılır. Ancak onları büyük bir tehlike beklemektedir.