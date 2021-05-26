26 Mayıs 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.409 0.63 EURO 10,3340 -0.34
USD 8,4450 -0.20 ALTIN 516,890 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Arka Sokaklar 591. bölüm 2. fragmanı yayında!

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 14:03 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 14:03

Ezgi ve Cemal çapraz ateşin ortasında savunmasız kalıyorlar!


*Ezgi ve  Cemal pusuya düşürülüyor. Çapraz ateşin ortasında kalan polislerimiz canhıraş bir şekilde çatışıyor. Bu sırada Ezgi vuruluyor. Aycan, Engin ve Başak'ın evine yerleştirdiği bakıcıya emirlerini veriyor. Onların konuşmasını ise, Başak duyuyor. Ali ise, aldığı korona ilaçlarının etkisiyle Pınar'a fiziki şiddet uyguluyor. Bunu duyan Rıza Baba, onu evden kovuyor. Savcı Faruk, Giray Pamiroğlu Dosyasını tekrardan açıyor. Zeliş'i ifade için savcılığa çağırıyor.
 

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 21 Mayıs Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ETİKETLER

arka sokaklar ezgi cemal kanal d
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.