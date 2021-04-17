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Arka Sokaklar 587. bölüm fragmanı

17 Nisan 2021 Cumartesi - 18:21 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 18:21

Arka Sokaklar 587. Bölüm Fragmanı yayında! Ezgi, yurttan arkadaşı olan Ayfer'e yardım ederken başına ne geleceğini kestiremiyor!


Arka Sokaklar 587. Bölüm Fragmanı yayında! Ezgi, yurttan arkadaşı olan Ayfer'e yardım ederken başına ne geleceğini kestiremiyor!
 
Ayfer, Ezgi'nin yurttan arkadaşıdır. Yaşadığı olaylardan sonra evlendiği adam yeraltı mafyasının lideridir. Hapise düştükten sonra işleri Ayfer devralır. Ayfer, Ezgi'yi arayarak ondan bir konuda yardımını ister. Ezgi, bu isteği ikiletmez. Bu tavrı ise, Cemal'i çok sinirlendirir. Mafyanın eşine yardım etmesini aklı almaz.
 
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!
 

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Arka Sokaklar Arka Sokaklar 587. Bölüm Arka Sokaklar 587. Bölüm Fragmanı
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