Arka Sokaklar 586. bölüm fragmanı

Zeliş, ekibin planını altüst ederek Giray'ı vurmuştur. Bunun sonucu ona pahalıya patlar. Başta Hüsnü olmak üzere ekip, onu bu dertten kurtarabilmek için mücadele verirler. Zeliş, ise, yaptığının farkındadır ve üzüntü duymamaktadır.