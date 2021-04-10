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Arka Sokaklar 586. bölüm fragmanı

10 Nisan 2021 Cumartesi - 16:14 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 16:14

Arka Sokaklar 586. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, Giray'ı vuran Zeliş'i kurtarmaya çalışıyor.


Zeliş, ekibin planını altüst ederek Giray'ı vurmuştur. Bunun sonucu ona pahalıya patlar. Başta Hüsnü olmak üzere ekip, onu bu dertten kurtarabilmek için mücadele verirler. Zeliş, ise, yaptığının farkındadır ve üzüntü duymamaktadır.
 
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!
 

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Arka Sokaklar Arka Sokaklar 586. Bölüm Fragmanı Arka Sokaklar 586. Bölüm
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