Zeliş, ekibin planını altüst ederek Giray'ı vurmuştur. Bunun sonucu ona pahalıya patlar. Başta Hüsnü olmak üzere ekip, onu bu dertten kurtarabilmek için mücadele verirler. Zeliş, ise, yaptığının farkındadır ve üzüntü duymamaktadır.
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Arka Sokaklar 586. bölüm fragmanı
10 Nisan 2021 Cumartesi - 16:14 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 16:14
Arka Sokaklar 586. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, Giray'ı vuran Zeliş'i kurtarmaya çalışıyor.
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