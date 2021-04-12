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Arka Sokaklar 586. bölüm 2. fragmanı yayında!

12 Nisan 2021 Pazartesi - 17:04 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 17:04

Hüsnü, tek başına Halis'in peşine düşüyor ve sonucu onun için kötü oluyor!


Hüsnü, kızının başına gelenlerden dolayı tek başına hareket ederek Halis'in peşine düşüyor. Herkes onu Almanya'ya Metin'in yanına gittiğini düşünürken, o bulduğu izleri takip ederek Halis'e adım adım yaklaşıyor. Ekip, kameralardan Hüsnü'nün görüntülerine ulaşır. Telefonunu takip ederek, ne yaptığını anlamaya çalışırlar. Hüsnü ise, Halis'in saklandığı yeri buluyor ve ekibe haber vermeden tek başına operasyona kalkıyor. Bu durum ona pahalıya patlıyor. Halis, eski polis olduğu için temkinli davranıyor ve Hüsnü'yü yakalamayı başarıyor.
 

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

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