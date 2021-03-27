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Arka Sokaklar 584. Bölüm Fragmanı

27 Mart 2021 Cumartesi - 17:48 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 17:48

Arka Sokaklar 584. Bölüm Fragmanı yayında! Hüsnü ve ekip arkadaşları Zeliş'in başına gelenlerden dolayı perişanlar!


Giray, annesini öldüren Hüsnü'den intikam almak için Zeliş'i kaçırmıştır. İşkence edip, köhne bir binada esir olarak tutmaktadır. Zeliş'in kaybolması üzerine ekip hemen harekete geçer.
 
Zeliş bulunur; fakat, hiç iyi değildir. Hastaneye yatırılan Zeliş'in yanında, Giray'ın madurlarından Selin refakatçi olarak beklemektedir. Doktor, Zeliş2i muayene ettikten sonra acı gerçeği söyler. Mesut, can yoldaşı, dostu Hüsnü'ye bu acı gerçeği zar zor söyler. Hüsnü, duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşar. Çoban Ailesine haber vermek ise, Engin Müdür'e düşer.
 
Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

FRAGMAN

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