Arka Sokaklar 583. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, Selin'i bulmak için seferber oluyor!

Selin kayıp olması başta Mesut olmak üzere ekibi korkutuyor. Kaybolduğu sırada etraftaki gizli kameralarda neler olduğuna bakan ekibimiz, izledikleri görüntülerle büyük şok yaşarlar.

Selin, Giray'ı kovalamaktadır. Selin'i bulmak için harekete geçen ekip, Giray'dan gelen bir video ile şoke olurlar. Videoda Selin, ilacın etkisiyle sersem gibidir.

Giray, herkesi öldürdüğü yöntem olan poşeti Selin'in başından geçirmektedir. Ekip arkadaşları bu görüntüleri acı içinde izlerler. Mesut ise, bilgisayardan geçip Giray'ı öldürecek kadar öfke doludur. Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

Arka Sokaklar 583. Bölüm Fragmanı

Arka Sokaklar 583. Bölüm Fragmanı – 2