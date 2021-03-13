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Arka Sokaklar 582. Bölüm Fragmanı-2

13 Mart 2021 Cumartesi - 12:56 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 12:56

Arka Sokaklar 582. Bölüm Fragmanı yayında! Selin, sapık seri katilin eline düşüyor!


Nevbahar Pamiroğlu, gücünü kullanarak oğlu Giray'ı hapse girmeden kurtarmayı başarır. Giray'ın serbest kaldığını öğrenen başta Selin olmak üzere herkes şaşkındır. Ekip, Selin'in tehlikede olduğunu bildiğinden işi sıkı tutar; fakat Giray, Selin'e ulaşmayı başarır. Takip ettiği Selin'i telefonla arayarak taciz eder. Selin, yakınlarında olduğundan şüphelenir ve etrafa göz gezdirir. Bu sırada Selin'in kendisine yaklaştığını gören Giray kaçmaya başlar. Selin de onun peşine düşer. Çıkmaz bir sokakta saklanmış olan Giray hamlesini yapar. Elindeki şırınga ile Selin'i uyutur.
 
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