Arka Sokaklar 577. bölüm fragmanları

Mesut’un arabasında uyuşturucu bulunur. Servet’in, ekip üzerindeki oyunlarını bilen Rıza Baba olayı araştırır. Sonunda beklenmedik bir isme ulaşılır.

Bu kişi Terör Şube Komiseri Muzaffer’dir. Rıza Baba, ellerinde onu suçlayacak kanıt olmadığı için Muzaffer’i sıkıştırıp ağzından laf almaya çalışır. Muzaffer ise, Rıza Babanın karşısında soğuk terler dökmektedir. Nazike, falcıya gittiğinde ilginç bir durumla karşı karşıya kalır. Esra’nın götürdüğü falcıda Arda’ya rastlarlar. Arda, belinde önlük Nazike’nin karşısında ne yapacağını şaşırır. Ekibe bir ihbar gelir. İhbarda bir taksinin önü kesilip, içerideki müşteriye üç kişi saldırmıştır. Söylenen saat ve lokasyon, Tunç’un da taksiye bindiği anlara denk geldiğinden Mesut endişelenir.

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Arka Sokaklar 577. Bölüm Fragmanı

Arka Sokaklar 577. Bölüm Fragmanı – 2