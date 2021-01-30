Dozunu kaçırdığı haplar yüzünden Selin’in ameliyatı iptal oluyor! Selin, Nörinom rahatsızlığı yüzünden ameliyata alınır. Onu ameliyat edecek olan doktor, belirlediği miktarda ağrı kesiciyi almayan Selin’i ameliyat etmekten vazgeçiyor; çünkü Selin, o ilaçlar yüzünden oksijen depresyonuna giriyor. Bu olay Mesut’u çileden çıkartıyor. Kendince sert önlemler alan Mesut, Selin’in de bu önlemlere uymasını istiyor.

Servet Amca, Rıza Baba ve ekibi ile olan savaşında hamlelerine devam eder. Bahar’ın dayısı Arif’i kullanarak Rıza Babayı dize getirmeye çalışır. Arif’e ait görüntülerinin olduğunu söyleyen Servet, Rıza Babayı ayağına kadar çağırma cüretini gösterir. Rıza Baba ise, Servet’in elindeki bu koz yüzünden zor anlar yaşamaktadır.

Bahar, kendisine eziyet eden Zafer’in sorgu odasında olduğunu öğrenir ve odaya girer. Zafer, karşısında onu görünce büyük şok yaşar. Bahar, elindeki silah ile Zafer’in üzerine yürür. Zafer ise, onu korku dolu gözlerle izler.

Zeliş, Nazike’nin telefonda konuşurken bahsettiği konu üzerine dehşete kapılır. Nazike, telefonun diğer ucundaki kişiye radyoterapi ve kemoterapi sürecinden bahseder. Bu sürecin de 3 ay sürmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu ifade eder. Zeliş, bu duyduklarını Tekin ile birlikte babasına anlatır. Çoban Ailesi, Nazike’nin kansere yakalandığını düşünür.

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Arka Sokaklar 576. Bölüm Fragmanı

Arka Sokaklar 576. Bölüm Fragmanı – 2