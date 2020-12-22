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Arka Sokaklar 571. bölüm fragmanı yayında!

22 Aralık 2020 Salı - 10:46 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 10:46

Mesut'u kurtarmak için ekip Servan tarafından pusuya düşürülüyor!


Mesut'un, Servan'ın elinde olduğunu öğrenen ekibimiz onu kurtarmak için yola çıkar. Sağ ya da ölü olduğunu bilmedikleri Mesut'u teröristlerin elinde bırakmaya niyetleri yoktur. Servan ise, Mesut'u ekibimize karşı yem olarak kullanır. Ali ve Cemal, yerleri belirlenen teröristlere operasyon düzenleyen Özel Harekat Birlikleri ile harekete geçer. Kırsal bir alanda teröristlerin pususuna düşerler. Ali, telsizden yardım ister. Bu yardıma ise, Hüsnü ile Selin koşar. Ekip arkadaşlarını olduğu yere gittikleri sırada ikinci bir terörist grup tarafından pusuya düşürülen Hüsnü ve Selin'in durumları vahimdir. İstanbul'daki Rıza Baba ve ekip, kapana kısılan arkadaşlarına yardım edememenin büyük sıkıntısını yaşamaktadırlar.
 
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de

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