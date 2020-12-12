Servan'ın peşinde olan ekip şok üstüne şok yaşar. Önce Bahar vurulur. Aramadaki şiddetini artıran ekip asıl Mesut konusunda faka basar. Mesut kafasındaki planı uygulamaya çalışırken ne yapacak? Ekibi yıkan haber ne? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!
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Arka Sokaklar 570. bölüm fragmanı yayında!
12 Aralık 2020 Cumartesi - 14:38 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 14:38
Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mesut'a ne olacak?
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