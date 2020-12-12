Arka Sokaklar 570. bölüm fragmanı yayında!

Servan'ın peşinde olan ekip şok üstüne şok yaşar. Önce Bahar vurulur. Aramadaki şiddetini artıran ekip asıl Mesut konusunda faka basar. Mesut kafasındaki planı uygulamaya çalışırken ne yapacak? Ekibi yıkan haber ne? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!