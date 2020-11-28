Arka Sokaklar 568. bölüm fragmanı

Servan, bombalı eylemi savuşturan ekibimize duyduğu intikam ile yeni planlar yapar. Ekibimiz de boş durmaz ve Servan'ın olası saklanacağı adreslere baskınlar düzenleyerek örgüte darbe üstüne darbe indirir. Bu operasyonlar sırasında Hakan vurulur.

Servan, Salim ismindeki genci kullanarak bombalı eylem için planını işletmeye başlar. Kalabalık bir caddeye konuşlanan Salim üzerindeki bombayı patlatacağı sırada Mesut tarafından vurularak öldürülür.

Üzerindeki bombalı yeleğe bakan Hüsnü bir tuhaflık sezer. Bombalar yerine içi kağıtlarla doludur. Mesut, genç çocuğu öldürdüğü için suçluluk duygusuyla kendisini yer, bitirir.