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Arka Sokaklar 568. bölüm fragmanı

28 Kasım 2020 Cumartesi - 17:22 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 17:26

Arka Sokaklar 568. Bölüm Fragmanı yayında! Servan ekibe büyük bir oyun oynuyor!


Servan, bombalı eylemi savuşturan ekibimize duyduğu intikam ile yeni planlar yapar. Ekibimiz de boş durmaz ve Servan'ın olası saklanacağı adreslere baskınlar düzenleyerek örgüte darbe üstüne darbe indirir. Bu operasyonlar sırasında Hakan vurulur.
 
Servan, Salim ismindeki genci kullanarak bombalı eylem için planını işletmeye başlar. Kalabalık bir caddeye konuşlanan Salim üzerindeki bombayı patlatacağı sırada Mesut tarafından vurularak öldürülür.
 
Üzerindeki bombalı yeleğe bakan Hüsnü bir tuhaflık sezer. Bombalar yerine içi kağıtlarla doludur. Mesut, genç çocuğu öldürdüğü için suçluluk duygusuyla kendisini yer, bitirir.
 
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!
 

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Arka Sokaklar Arka Sokaklar fragman Arka Sokaklar fragmanı
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