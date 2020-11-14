Arka Sokaklar 566. bölüm fragmanı yayında!

Servan, örgütüne başarılı operasyonlar düzenleyen ekibimize kin beslemeye devam etmektedir. Ümit Amiri infaz ettikten sonra hedefine Rıza Babayı alır. Rıza Baba ve ailesi gece uyudukları sırada Servan ve adamları evi kundaklarlar. Yanmaya başlayan evden çıkmaya çalışan Soylu Ailesi, terör örgütünün açtığı yaylım ateşi yüzünden tekrar eve sığınırlar. Bir taraftan alevler, bir taraftan silahlar ailemizi ölümle karşı karşıya getirir.

Bu saldırı sonrasında Rıza Babanın eşi hastanelik olur. Yoğun bakıma alınan Ayla, ölümle yüz yüzedir. Dışarıda ise, Soylu Ailesi ondan gelecek mutlu haberi beklemektedir. Özellikle Rıza Baba, hayat arkadaşının düştüğü durumdan dolayı perişan haldedir.