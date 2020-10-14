Arka Sokaklar 561. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Özcan, Mesut'tan intikamını alabilmek için Tunç'u kendi cezaevine naklettirmeyi başarır. Bunu duyan Mesut çok sinirlenir. Soluğu hemen cezaevinde alır. Özcan'ı gören Mesut, Selin'in müdahale etmesine zaman kalmadan üzerine atlar. Özcan'ı, Mesut'un elinden zor alırlar. Daha da bilenen Özcan, Mesut'u yıkacak bir olaya imza atmak ister. Tunç'un bir paramağını keserek Mesut'a göndermeyi düşünür. Özcan, Mesut'a ders vermek için Tunç'un parmağını kesecek mi? Mesut, oğlunu düştüğü kötü durumdan kurtarabilecek mi? Mesut ve Özcan arasında neler yaşanacak?

Ezgi ve Cemal birlikte çıktıkları operasyon kötü bir durum yaşarlar. Peşinde oldukları adamlar hem ezgi'yi, hem de bir kadını rehin alırlar. Cemal hemen silahına davranarak Ezgi'yi rehin alan adamı vurur; fakat, diğer adam da Cemal'i vurur. Cemal'in aldığı yara ölümcül mü? Ezgi ve Cemal bu durumdan kurtulabildiler mi?