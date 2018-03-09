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Arka Sokaklar 472. yeni bölümde Ekip'e gözaltı şoku!

09 Mart 2018 Cuma - 10:35 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 10:35

Arka Sokaklar 472. yeni bölüm fragmanı izleyicileri oldukça meraklandırdı. Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Koray'ın ölümünden dolayı Ekip gözaltına alınıyor. İşte Arka Sokaklar dizisinde yaşanacaklar...


Arka Sokaklar 472. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Arka Sokaklar dizisinde bu akşam yine heyecan dolu anlar yaşanacak. Ekip, düştüğü kötü durumundan kurtulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 472. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eda, cinayet şube polisleri tarafından gözaltına alınır. Aylin ve Selin, sorguya alınmayacak olan iki kişi olarak Koray cinayetini araştırmaya karar verir. Cinayetin işlendiği yerde kameralar araştırılır; ancak, hiçbirine ulaşılamaz. Sadece oradan geçmekte olan bir otobüs tespit edilir. Şoförü takip ederler. Şoför biriyle buluşur. Buluştuğu kişinin yüzünü görmezler; ancak, cinayetin bir numaralı zanlısı kaçarken yaralanır.
 
Motosiklet kullanan kapkaççılar, sürekli yeni bir olaya karışır. Önüne gelenlere acımadan saldırırlar ve paralarını gasp ederler. Olay yeri incelemelerinde Zeliha da gazeteci kimliğiyle bulunmaktadır. Hüsnü, adamların çok tehlikeli olduğu konusunda Zeliha’yı uyarır ve bu olayın peşini bırakmasını söyler. Zeliha babasının uyarılarına rağmen ikna olmaz ve olayın peşine düşer. Zanlı Rıdvan ve Zeliha’yı fark eder.

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