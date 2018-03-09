Arka Sokaklar 472. yeni bölümde Ekip'e gözaltı şoku!

Arka Sokaklar 472. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Arka Sokaklar dizisinde bu akşam yine heyecan dolu anlar yaşanacak. Ekip, düştüğü kötü durumundan kurtulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 472. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eda, cinayet şube polisleri tarafından gözaltına alınır. Aylin ve Selin, sorguya alınmayacak olan iki kişi olarak Koray cinayetini araştırmaya karar verir. Cinayetin işlendiği yerde kameralar araştırılır; ancak, hiçbirine ulaşılamaz. Sadece oradan geçmekte olan bir otobüs tespit edilir. Şoförü takip ederler. Şoför biriyle buluşur. Buluştuğu kişinin yüzünü görmezler; ancak, cinayetin bir numaralı zanlısı kaçarken yaralanır.