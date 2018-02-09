Arka Sokaklar 468. bölümde Suriye'de gizli görevde olan Selin'e büyük sürpriz!

Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Arka Sokaklar yeni bölümüy heyecan dolu. Arka Sokaklar 468. yeni bölümüyle bu akşam 20.00 'de kanal D'de...
ARKA SOKAKLAR 468. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Selin yanında Haldun ile birlikte, Can’ı kurtarmak için Suriye sınırına gelmiştir. Mesut, Selin’in tehlikeli bölgeye gittiğini duyunca, çileden çıkar. Selin’in peşinden gitmek için harekete geçer. Selin’i, Vecdi’nin yanına götürmek için Hamza isimli aracı gelir. Yolda Selin’i beklenmedik bir sürpriz beklemektedir.
Ali ve Bahar devriyedeyken, Tolga isimli bir adam yardım çığlığı atmaktadır. Akif de peşinden koşar. Dur ihtarına uymayınca, Ali adamı vurur. Vurduğu kişinin polis olduğunu öğrenince nasıl bir hata yaptığının farkına varır. Ali müfettiş incelemesine girer.
Mesut, Selin’i bulmak için yıkık eve gelir; ancak, Selin hiçbir yerde yoktur. Militanlar Mesut’u fark eder ve evin etrafına mevzilenirler. Mesut kendisine doğrultulmuş roketle burun buruna gelir.
ARKA SOKAKLAR 468. BÖLÜM FRAGMAN